L'aria che tira, Alessandro Sallusti: "Quelle donne stro***". Retroscena-Quirinale: chi ha umiliato la Casellati

31 gennaio 2022 a

a

a

Alessandro Sallusti è intervenuto a L’aria che tira, la trasmissione quotidiana di La7 condotta da Myrta Merlino. Principale argomento di discussione il Quirinale, la cui partita si è conclusa con la conservazione dello status quo, ovvero con la rielezione di Sergio Mattarella che ha messo al riparo anche il governo presieduto da Mario Draghi, con buona pace di quest’ultimo che sognava di salire al Colle.

Sallusti ha commentato quanto accaduto a Elisabetta Casellati, “impallinata” dai franchi tiratori del centrodestra: “È politicamente scorretto e non dimostrabile, però dobbiamo dire che a capitanare la faida dei franchi tiratori contro la Casellati sono state soprattutto alcune donne. Quindi non solo gli uomini stro***, anche le donne ci hanno messo del loro”. “Con me sfondi una porta aperta - ha risposto la Merlino - sarà pure politicamente scorretto ma se non cominciamo a darci una mano rompere le scatole agli uomini non funziona”.

“Dobbiamo essere brave ad allearci - ha aggiunto la conduttrice de L’aria che tira - i maschi sanno farlo molto bene, dovremmo imparare anche noi la lezione invece di dividerci, tra l’altro spesso su delle cose molto ancillari, piccole invidie inutili. Per questo - ha chiosato la Merlino - invito sempre le donne a darsi una mano a prescindere”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.