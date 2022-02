Otto e Mezzo, Carlo De Benedetti insulta a ruota libera Salvini: "Nullità, incapace, da comizio". Lilli Gruber muta

01 febbraio 2022 a

a

a

"Matteo Salvini è un populista, uno da comizio, non è un politico": questo il giudizio "tranchant" e "convinto" di Carlo De Benedetti sul leader della Lega. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, l'ingegnere ha spiegato che in questa occasione - l'elezione del presidente della Repubblica - il capo del Carroccio avrebbe dimostrato di non essere capace. In particolare, ha aggiunto: "Non sa scegliere gli uomini. Guardi chi ha scelto a Milano per competere con Beppe Sala. E' una nullità". Chiaro riferimento al candidato del centrodestra Luca Bernardo, che si è fermato al 32% dei consensi, dietro all'attuale sindaco, che invece ha raggiunto il 57,7% dei voti.

"Troppa paura". Mario Draghi al Quirinale? Carlo De Benedetti: ecco perché ha "fallito"

De Benedetti, poi, ha parlato anche della rielezione di Sergio Mattarella, dicendosi soddisfatto di come poi è andata a finire: "Sono contento, quello che è successo è successo nell'interesse del Paese. Mi unisco a quelli che lo ringraziano per lo sforzo e l'impegno preso". Riferendosi a Mario Draghi, invece, De Benedetti ha detto che - a suo parere - il premier non è uscito sconfitto dalla partita. Però poi ha aggiunto: "Lui non ha capito una cosa a mio parere evidente, cioè che questo Parlamento non l'avrebbe mai votato perché la paura di andare a casa era troppo elevata".

Secondo De Benedetti, comunque, non è questa l'unica motivazione che ha ostacolato Draghi nella sua salita al Colle. Ce ne sarebbe pure un'altra: "I primi della classe non sono mai amati da quelli più bassi in graduatoria", ha detto, parlando infine di una classe politica mediocre.

"Donna di sistema, chi spunta tra i suoi clienti". Politica e pm, siluro contro Paola Severino: il dossier che le vieta il Quirinale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.