Guido Crosetto picchia durissimo contro Brunetta: "Stra-esaltato dal...", guerriglia nel centrodestra

"Parlare di boom economico quando si tratta solo di un rimbalzo su una decrescita che c'era stata per colpa del Covid, con tutta la simpatia e l'amicizia che ho per Renato, mi sembra eccessivo". Guido Crosetto, ospite di Omnibus su La7, ha commentato così la recente dichiarazione del ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta, che qualche giorno fa si era detto fin troppo ottimista sul dato relativo alla crescita del Pil. Crosetto si è lanciato allora in una battuta: "Renato in questo momento è stra-esaltato dal governo".

Parlando della situazione generale nel Paese, poi, l'ex coordinatore di Fratelli d'Italia, ha spiegato: "E' stato un anno in cui non abbiamo tenuto sotto controllo i conti pubblici. Però conta quello che faremo da quest'anno in poi e conta soprattutto non la quantità dei soldi del Pnrr ma il risultato che quei soldi daranno a medio-lungo termine. Sono investimenti che dovrebbero andare a costruire l'ossatura economca e sociale rinnovata di questo Paese. Dovremo andare verso una società sempre più digitalizzata, per esempio".

Crosetto, però, si è detto deluso da quanto successo nell'ultimo anno: "Non ho ancora visto dei cambiamenti: non mi pare che la pubblica amministrazione sia stata molto più efficiente, non mi pare che le procedure siano state semplificate, non mi pare che gli appalti siano più sicuri e veloci. Tutte le volte che c'è un governo, da cittadino italiano mi auguro che abbia più successo possibile. Il successo qual è? Trasformare il substrato italiano. Abbiamo bisogno di un'innovazione in politica, dobbiamo trovare dei terreni comuni, indipendentemente dai partiti, da perseguire come Stato".

