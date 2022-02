Matteo Bassetti smaschera Speranza e governo: "Da due anni non mi ascoltano", come ci hanno fregato

01 febbraio 2022 a

"Sono due anni che non mi ascoltano...". Matteo Bassetti, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato le ultime misure adottate dal governo contro il Covid. Tra queste l'obbligo di mascherina all'aperto per altri 10 giorni. Secondo l'infettivologo, "ci si riempie la bocca a parlare di convivenza col virus, quando in realtà noi di regole per la convivenza non ne abbiamo neanche una". Bassetti ha fatto notare che le regole in vigore oggi sono le stesse di un anno fa, quando non c'erano i vaccini. Poi ha aggiunto: "L'obbligo di mascherina all'aperto per altri 10 giorni è di tipo politico, non scientifico".

"Il rapporto con le mascherine è cervellotico - ha continuato il primario della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova -. Nonostante le mascherine all'aperto, infatti, Omicron ha provocato comunque parecchi contagi. Se pensiamo di fermare questa variante con le mascherine sul lungomare di Genova o in piazza del Popolo a Roma sbagliamo, non è quella la soluzione". A quel punto la conduttrice ha mostrato una clip del 31 maggio scorso, quando Alberto Zangrillo disse praticamente le stesse cose di Bassetti: "Se sei da sola sul Lungotevere alle 6 del mattino non penso che ti metti la mascherina, la metti se entra in banca, in farmacia o vai al lavoro. E' la differenza tra essere un popolo di beoti e un popolo di persone responsbili".

Completamente d'accordo l'infettivologo, che ha chiosato: "Un Paese che dice a un cittadino triplovaccinato che se non si mette la mascherina sul Lungotevere prende 400 euro di multa e invece a uno che non si vaccina e ha 70 anni che ne prende una da 100 euro mi sembra un Paese forte coi deboli e debole coi forti ed è un Paese in cui non mi piace vivere dal punto di vista sanitario".

