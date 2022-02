Sabino Cassese, la confessione a L'aria che tira: "Salvini? Sì, è venuto a casa mia. E per pranzo..."

01 febbraio 2022 a

a

a

Sabino Cassese ha confermato l'incontro a casa sua con Matteo Salvini nei giorni in cui era in corso la partita del Quirinale. L'incontro era già stato svelato dai giornalisti de Il Foglio. Adesso c'è l'ufficialità. Intervistato da Myrta Merlino a L'Aria che tira, il giurista ha anche svelato un retroscena: "Abbiamo mangiato il passato di verdura". Una notizia che ha colto tutti di sorpresa nello studio del talk di La7. Cassese, però, non ha mancato di inviare una stoccata a tutti i partiti: "La ricerca del nuovo Presidente è avvenuta senza grande avvedutezza, con salti nella comunicazione tra le forze politiche che hanno indebolito la ricerca generosa di candidati".

"Basta presuntuosi e trasformisti". La Meloni picchia duro su SalvinI: "Il centrodestra lo rifaccio io"

La Merlino, poi, gli ha chiesto: "C'è incompatibilità tra l'essere il capo dei servizi segreti e la presidenza dalla Repubblica?", con chiaro riferimento all'attuale capo del Dis Elisabetta Belloni, candidata al Quirinale solo per poche ore. "La dottoressa Belloni è stata a lungo segretario generale del ministero degli Affari Esteri. A capo del Dis ci sta da poco tempo, quindi io da questo punto di vista non vedo nessuna incompatibilità", ha risposto l'esperto.

Poi, sul rischio che i 14 anni di Mattarella diventino un regime, Cassese ha citato James Madison, studioso americano del 700: "Lui disse che la durata delle cariche deve essere regolata in relazione alla funzione che devono svolgere i titolari di quelle cariche. La funzione del presidente è quella di rappresentare l'unità dello Stato e assicurare la continuità. Se tra le funzioni c'è quella di assicurare la continuità perché impedire che da 7 si arrivi a 14 anni?".

"Centrodestra, un imbarazzante disastro: tutto chiaro già da martedì". Sallusti, la verità sul "suicidio-Quirinale"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.