Sanremo 2022, la foto sconcia di Sabrina Salerno? "Mi pento", il dolore della showgirl: cosa spunta...

Questa sera, martedì 1 febbraio, parte il festival di Sanremo. Una delle protagoniste degli anni passati, come cantante ma come ospite, è Sabrina Salerno. "Per me Sanremo da bambina era il sogno, l’evasione. La musica mi ha sempre trasportato in un’altra dimensione". A Sanremo è stata in gara nel 1991 assieme a Jo Squillo, con Siamo donne. "Non ero felice per niente! Ero tormentatissima, non ero convinta di quel progetto. Per me cantare 'oltre le gambe c’è di più' era una sconfitta, mi sembrava un’ammissione di colpa. Io non sono una leggera, sono pesantissima...", afferma in una intervista al Corriere della Sera.

"Sul palco indossavo un bikini argentato e ho fatto una cazzata. Quel bikini era proprio brutto e mi stava malissimo. Quando lo guardo non so che cavolo mi abbia preso. Mi pento e mi dolgo di averlo indossato". Un altro bikini storico è il due pezzi bianco nel video ufficiale di Boys: "Quel video penso di non averlo mai visto per intero. Non mi rendevo conto del successo del pezzo. È successo tutto così in fretta. Ho realizzato di essere diventata famosa quando sono arrivata in Spagna per una trasmissione e all’aeroporto ho trovato trenta fotografi. Pensavo fossero lì per qualcun altro. Il successo mi ha spaventato", racconta.

Parla poi degli uomini della sua vita: "Io cercavo gli innamoramenti. Le mie relazioni importanti sono state tre: il primo fidanzato a Sanremo, Giorgio; poi Franz, olandese; e mio marito Enrico Monti. L’ho conosciuto a cena dopo un mio concerto, c’erano anche Meat Loaf e il mio commercialista. Piansi tutta la sera, non mi ricordo neanche per cosa. Lui pensò: 'Povera ragazza...'. Poi feci un disco nel suo studio di registrazione. Geloso? No, è estremamente intelligente. Aveva messo in conto che sarei sempre stata corteggiata", conclude la Salerno.

