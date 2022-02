Michela Murgia, “ho iniziato l'anno dalla terapia intensiva. La cura sarà lenta”: il drammatico racconto della malattia

01 febbraio 2022 a

Michela Murgia è stata costretta ad annullare il suo spettacolo “Dove sono le donne?”, che era in programma proprio oggi, martedì primo febbraio, nel teatro comunale di San Giovanni in Persiceto. La causa è da ricercare in seri motivi di salute: all’inizio di gennaio la scrittrice aveva fatto sapere attraverso i social di essere stata ricoverata in terapia intensiva al San Camillo di Roma e di essere stata sottoposta a un intervento di chirurgia toracica.

Ora la Murgia ha aggiornato i suoi follower con un post: “Mi avete scritto tanti messaggi per manifestare la delusione per la cancellazione delle date dei miei spettacoli delle prossime settimane e questo mi ha fatta sentire meno sola, purché anche io sognavo di iniziare l’anno nei teatri, incontrando le persone e tornando a guardarle negli occhi. Invece l’ho iniziato dalla terapia intensiva, a cui sta seguendo una cura lenta che richiederà ritmi molto diversi da quelli con cui ho sempre vissuto e lavorato”.

“Certe cose potrò farle, ma altre no - ha spiegato la scrittrice - e i lunghi spostamenti e le situazioni fisicamente performative per adesso sono fuori dalla mia portata. La malattia non è una catastrofe, ma un pezzo della mia vita che vale come gli altri e non voglio trattarla come un segreto oscuro o una cosa di cui vergognarmi”.

