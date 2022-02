Omicron, il terrore di Massimo Galli a CartaBianca: "Non sembra così buona", le ultime evidenze sulla variante

02 febbraio 2022 a

"Se si vuole parlare di terminare lo stato d’emergenza come slogan per dire che le cose stanno andando meglio posso anche capirlo, ma non ha molto significato parlarne oggi": Massimo Galli, ospite di Cartabianca su Rai 3, ha parlato della pandemia e, come spesso accade, ha dimostrato di andare controcorrente. I suoi, infatti, sono sempre stati inviti e appelli alla cautela, nonostante i dati in discesa e una migliore situazione ospedaliera.

Al momento, comunque, Galli sembra essere l'esperto più preoccupato di tutti. Basti pensare che Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ha già detto che molto probabilmente a fine marzo diremo addio allo stato di emergenza, abbandonando tante delle attuali restrizioni ancora in vigore. Pure Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, invoca ormai da tempo una modifica alle misure contro il Covid, invocando l'inizio di una nuova fase di convivenza con il virus.

Massimo Galli, invece, si dice meno ottimista. E, in particolare, parlando della nuova mutazione, ha detto: "La variante Omicron non sembra sia così buona". Infine ha aggiunto: "Resto cauto nell’ottimismo, aspettando un trend veramente robusto che ci permetta di dire che si è scollinato, almeno in questo Paese. E ricordiamoci che la vaccinazione contiene in maniera molto significativa la gravità della malattia".

