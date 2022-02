Sanremo 2022, Matteo Bassetti vede Orietta Berti e sbianca: "Era quello". Covid al Festival, ciò che pochi sapevano

02 febbraio 2022 a

Dopo le conchiglie sul seno, ecco che Orietta Berti colpisce ancora. La cantante si è presentata martedì 1 febbraio sul palco del Festival di Sanremo con un look alquanto bizzarro: un abito rosso, che rappresenta una rosa con le spine. Peccato però che in tanti abbiano notato una certa somiglianza con il Covid. Tra questi anche Matteo Bassetti. Riprendendo i commenti piovuti su Twitter, il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha ammesso: "Era vestita da coronavirus. Il colore era quello e aveva anche la proteina spike. In ogni caso una donna fantastica".

In collegamento con Tiziana Panella a Tagadà, Bassetti ha rivolto un commento anche a Gianni Morandi definendolo "un nonno fantastico. Sul palco è stato il più bravo di tutti". Anche se sicuramente la più originale è stata proprio la Berti. Quest'anno l'artista non è in gara, ma insieme a Fabio Rovazzi conduce la kermesse musicale dalla nave sponsor in mezzo al mare.

Un dettaglio, questo, che ha in poco tempo scatenato i fan: "Praticamente per evitare che Orietta Berti allagasse altre stanze di albergo l’hanno messa direttamente su una nave in mezzo al mare". Lo scorso anno, infatti, l'artista raccontò che le si era allagata la stanza d'albergo e che aveva trascorso una notte intera ad asciugarla.

