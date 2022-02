Sanremo 2022, Matteo Bassetti: "Checco Zalone e i virologi? Bravo, ma...". Botta e risposta molto piccato

03 febbraio 2022 a

Checco Zalone "è fantastico, eccezionale" ma, dice Matteo Bassetti, in risposta alla gag del comico al Festival di Sanremo nella puntata di ieri 2 febbraio, "io non sono un virologo". Zalone infatti aveva preso in giro i professori, diventati ormai famosi grazie alle ospitate in televisione, vestendo i panni di Oronzo Carrisi, cugino di Al Bano, e professione virologo.

Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova chiarisce: "Io sono un grande estimatore è un numero uno e ho visto i suoi film. Ha colto nel segno. Pandemia ora che vai via speriamo davvero che vada via e insomma ha colto questo anno dei virologi. Io mi sono sentito poco tirato in ballo perché non sono un virologo ma un infettivologo".

A parte questo, sottolinea ancora Bassetti, "credo sia bello ridere anche su questo aspetto della comunicazione di questi due anni, i virologi che non devono parlare, devono stare zitti, non vanno d'accordo. Checco Zalone ha colto questo aspetto". Ora, conclude il professore, bisogna solo augurarsi che la canzone Pandemia ora che vai via "porti fortuna alla fine della pandemia. Io non ho nessun problema a tornare a fare il mio lavoro, anche se andrò meno in televisione sarò felice lo stesso", conclude Bassetti. "Ci saranno altri modi di comunicare le malattie infettive".

