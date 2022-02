Elisabetta Casellati? "Licenziato", clamoroso al Senato: che testa fa saltare dopo il flop-Quirinale

03 febbraio 2022 a

Marco Ventura non è più un collaboratore di Maria Elisabetta Casellati. La sua testa è saltata dopo la disfatta quirinalizia, con la presidente del Senato impallinata dai franchi tiratori provenienti dalla sua stessa coalizione, quella di centrodestra. “La Casellati ha licenziato anche il suo settimo portavoce (7 in 4 anni: una media di 2 l’anno) - è il tweet di Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale - meno male che non è diventata presidente della Repubblica sennò licenziava pure i corazzieri”.

Effettivamente sette portavoce cambiati nell’arco di appena quattro anni sono tanti: l’ultimo, Ventura, era stato ereditato da Marcello Foa e ora andrà a curare l’immagine dell’oro olimpico Marcell Jacobs. Finora il record di resistenza al fianco della Casellati è di Francesco Condoluci: “Due anni di onorato servizio - si legge sul Fatto Quotidiano - che, per i ritmi di rottamazione dei portavoce da parte di Casellati, rimane un record”.

Prima di lui c’era stata Anna Laura Bussa, giornalista politica dell’Ansa che era durata appena un paio di mesi. Ancora meno aveva lavorato per la Casellati Maurizio Caprara, giornalista del Corriere della Sera e in passato portavoce al Quirinale di Giorgio Napolitano. Tra i “silurati” anche Tonino Bettanini e Massimo Perrino, con quest’ultimo che era stato il primo portavoce della Casellati.

