Sergio Mattarella? "Levatevi dal ca***", roba mai vista in diretta al Tg1: il presidente beccato così

Un dettaglio piuttosto curioso è stato notato dagli utenti della rete sul giuramento di Sergio Mattarella. O meglio sugli istanti prima di entrare nell’aula della Camera per il suo secondo mandato da presidente della Repubblica. Allo speciale del Tg1 è infatti stata mandata in diretta l’immagine di Mattarella che fa segno a qualcuno di spostarsi.

Subito si è scatenata l’ironia dei social, con un utente che ha pubblicato un video di quel momento e lo ha commentato col più classico dei “levatevi dar ca***”. Al di là di questo piccolo momento curioso, il capo dello Stato ha tenuto il suo discorso subito dopo aver giurato: discorso che è stato accolto da cinquantacinque applausi e da un’ovazione finale che è durata oltre tre minuti. Segno che il Parlamento, per un motivo o per un altro, davvero ha spinto forte affinché Mattarella venisse rieletto.

“Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta - ha dichiarato il presidente - è per me una nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Bisogna riannodare il patto tra italiani e istituzioni. Ora è necessaria una profonda riforma della giustizia”.

