Striscia la Notizia, "plagio di Achille Lauro a Sanremo": ecco le prove, tsunami sul Festival

Striscia la Notizia tiene duro anche durante la settimana del Festival di Sanremo, che divora qualsiasi altro programma televisivo di reti amiche e nemiche. Il tg satirico di Canale 5 si difende come può, giocando d’attacco proprio sulla kermesse diretta e condotta per il terzo anno consecutivo da Amadeus. Tra l’altro questa edizione sta ottenendo un successo clamoroso, come confermano i dati di ascolto di tutte e tre le sere.

"Ci voleva un uomo per...". Un massacro per Ornella Muti e Amadeus, chi apre il fuoco: un caso al Festival

Striscia la Notizia sta seguendo il Festival di Sanremo alla sua maniera e ha raccolto una serie di meme divertenti su quanto accaduto nel corso della seconda serata, quella che si è contraddistinta soprattutto per l’ospitata di Checco Zalone, ma non solo. “Quando dicono che bisogna comprare la tv con il nuovo digitale terrestre non scherzano - è una delle battute riportate dal tg satirico - Io non l’ho ancora comprato e alla mia tv danno Massimo Ranieri, Iva Zanicchi e Gianni Morandi al Festival di Sanremo”.

Drusilla Foer chi? Ecco la risposta, uno share mai visto prima: come gode Amadeus, il "miracolo" in Rai

Nel mirino è finito anche Achille Lauro per la sua esibizione che ha urtato non poco il mondo cattolico: “I vescovi contro Achille Lauro: ‘Doveva battezzarlo Sangiovanni’”. Ma non è finita qui, perché Striscia ha “accusato” di plagio il cantante romano: la scena del suo battesimo sarebbe stata copiata da Lino Banfi. “Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio”…

