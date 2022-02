Silvio Berlusconi, "ho superato prove più dure": la strana frase sulle sue condizioni di salute, come sta davvero?

04 febbraio 2022 a

Il centrodestra è vivo fino a quando c’è lui, Silvio Berlusconi. Dopo i giorni trascorsi nella sua stanza del San Raffaele di Milano, il Cav è pronto a riprendere il suo ruolo all’interno di una coalizione che è sì da rifondare, ma non da affondare. Intervistato dal Corriere della Sera, il leader di Forza Italia ha innanzitutto parlato delle sue condizioni di salute: “Ora sto bene. Sinceramente ho passato prove più dure”.

“In questo caso si è trattato di un malessere fastidioso - ha spiegato Berlusconi - che i miei medici hanno ritenuto più prudente fosse trattato in ospedale. Tuttavia non mi ha mai impedito di seguire attivamente giorno per giorno questa difficile, e non bella, fase politica”. Poi il Cav ha fatto chiarezza sulla sua candidatura per il Quirinale ritirata poche ore prima che la partita si aprisse ufficialmente: “Non ho nessun motivo di amarezza o di delusione semplicemente perché sono stato io a decidere di non accogliere la proposta che mi era stata avanzata da tante parti”.

Quella del Cav è stata una scelta di chi ha anteposto il bene del Paese all’ambizione personale: “Ho rinunciato semplicemente perché da due anni sto lavorando per l’unità politica e morale della Nazione in un momento di emergenza. Ho ritenuto fosse più utile all’Italia evitare che sul mio nome si consumassero polemiche o lacerazioni inopportune”.

