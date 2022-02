Nicola Porro a valanga contro Mattarella: "C'è solo una cosa peggiore del suo discorso. Senza dignità"

04 febbraio 2022 a

“Peggio del discorso di insediamento di Sergio Mattarella ci sono solo i commenti dei giornali e i loro titoli da diabete”. Così Nicola Porro ha aperto la sua rassegna quotidiana, che non è stata per nulla accomodante con certi colleghi e soprattutto con certi commenti sulle parole del presidente della Repubblica. “C’è soltanto una cosa peggiore rispetto ai fiumi di retorica che scorrono nel giorno dell’insediamento”, ha ribadito Porro.

Il quale ha puntato il dito contro i titoli de La Repubblica e La Stampa: “Uno scrive ‘L’Italia della dignità’, l’altro ‘La dignità di un Paese’. Ma che vuol dire? Abbiamo rieletto un presidente perché tra 60 milioni di italiani non sono stati in grado di trovarne un altro. E poi abbiamo pure fatto 55 applausi al presidente Mattarella, perché i parlamentari grazie a lui si sono parati il c*** per il loro stipendio e il loro futuro. Eppure qualcuno titola ‘L’Italia della dignità’, ma dove vivono? Tumulati al Parlamento di Roma?”.

Secondo Porro, il pezzo più interessante del giorno sulla questione-Quirinale è di Alessandro Sallusti: “Titola sui parlamentari Fantozzi, applaudivano il super capo. Condivido in particolare un punto in cui Sallusti si scusa con il presidente Mattarella perché credeva che non parlasse di giustizia dopo sette anni di nulla. E invece lo ha fatto, non è una cosa di poco conto”.

