Sergio Mattarella, l'agente immobiliare De Micheli svela la trattativa sulla casa: "Gliel'ho affittata e la caparra..."

05 febbraio 2022 a

a

a

Nella trattativa per la casa ai Parioli di Sergio Mattarella il protagonista è Francesco De Micheli, dirigente romano di Forza Italia e amministratore della Gregoriana Immobiliare. È stato lui a trovare al presidente della Repubblica un appartamento prima che il Parlamento lo rieleggesse bloccando il trasloco dal Quirinale. In quella casa però Mattarella ha deciso di trascorrere comunque un po' di tempo prima di tornare al Colle. Del resto "la caparra è già stata versata e incassata dalla proprietà, ormai il presidente si è trasferito. C'è un contratto. Quindi non ha senso parlare di restituzione. Poi lo voglio dire: per me uno vale uno", dice De Micheli in una intervista a La Repubblica.

Di Maio si dimette dal comitato di garanzia. Scossone M5s, "in un partito...". Nuova gravissima accusa al nemico Conte?

Curioso che un berlusconiano abbia trovato casa al nuovo presidente che non è Silvio Berlusconi che si voleva candidare: "È il mio lavoro, a prescindere da Berlusconi e Mattarella. Diciamo che è stato anche un modo di servire le istituzioni. Ormai peraltro non mi sento più molto un dirigente di Forza Italia". Resta a fare il coordinatore del partito nel Centro di Roma solo "per aiutarli".

"Sono troppi due partiti da 20% a destra". Franceschini, è un gioco sporchissimo: retroscena, come vuole fregare Salvini

"Ho visto tante ironie, la vignetta di Osho, molto divertente. Ma ho capito che in Italia non c'è molta chiarezza su cosa sia una caparra. E cosa comporti", prosegue De Micheli. "La caparra viene data al momento dell'offerta e in caso di accettazione della proposta viene trattenuta dal proprietario. Ormai il contratto con il presidente è stato firmato, quindi la caparra è stata incassata. Fine. Il presidente è anche entrato nell'appartamento. Ora ci sono i depositi cauzionali, le garanzie che si possono chiedere".

Un Mieli tombale: "Ricordate Fini con Monti?". Chi è destinato a finire travolto oggi | Video

Detto questo, ha concluso l'agente immobiliare, "è stata la trattativa più facile della mia vita. Oltre che un onore. La figlia è venuta a vedere l'appartamento. Poi è tornata con il papà. E hanno subito trovato un accordo con la proprietà. Tutti molto carini, niente lungaggini". Si parla di 2.500 euro di affitto. "Tutto quello che è stato proposto dall'agenzia, gli è andato benissimo. Ci tengo ad aggiungere una cosa: per me tutti i clienti sono importanti, che sia il presidente della Repubblica o la vecchietta che vende la nuda proprietà. Uno vale uno".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.