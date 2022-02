Non è l'arena, Tezeta Abraham cancella Lorena Cesarini a Sanremo: "Non me l'aspettavo da lei..."

07 febbraio 2022 a

L'intervento di Lorena Cesarini sul tema del razzismo al Festival di Sanremo è al centro di una discussione a Non è l'arena, su La7, nella puntata di ieri 6 febbraio. Ospite di Massimo Giletti, l'attrice Tezeta Abraham con poche frasi cancella il discorso della Cesarini sul palco dell'Ariston arrivando subito al cuore della discussione: la legge sulla cittadinanza.

"Io non me l'aspettavo che Lorena facesse questo monologo. È stato davvero inaspettato. Mi ha colpito la sua emozione, abbiamo assistito pubblicamente a uno choc che milioni di ragazzi nel nostro Paese vivono a casa", tuona Tezeta. "Mi chiedo cosa si aspetta ad aggiornare la legge di cittadinanza", prosegue la giovane attrice romana di origine etiope. "Ci credo che si sia resa conto a 35 anni di sentirsi straniera in casa propria. Il punto è: forse doveva accorgersene prima? O forse non se ne sarebbe mai dovuta accorgere?", si chiede.

Un breve discorso il suo che colpisce tutti. "In due minuti di Giletti, abbiamo già detto di più di mezz'ora di Sanremo. Era tutto artefatto, tu sei andata al punto dirimente, lei invece l'ha solo sfiorato", commenta Luca Telese. Tezeta Abraham ha tutto un altro piglio rispetto a Lorena.

