Non è l'arena, Luca Telese smonta Achille Lauro: "Una putt*** megagalattica"

"Il battesimo non è solo un rito cattolico", e quella di Achille Lauro "è stata una put***ata megagalattica". Luca Telese, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 7 febbraio, fa a pezzi il cantante che sul palco del Festival di Sanremo si è auto-battezzato. "Quella era una provocazione solo per apparire", affonda il gionalista. Ma il conduttore sta dalla parte di Achille Lauro: "Lo trovo innovativo e interessante".

Quindi interviene Vladimir Luxuria che spiega che in realtà quella performance era un omaggio "per il compleanno della mamma che compiva 61 anni". A quel punto Morgan tuona: "La più grande provocazione è quella di Cristo che dice 'dite una parola e io sarò salvato'".

Prosegui quindi Morgan: "Il battesimo fatto da solo non ha senso. Ci vuole un ministro di Dio. Non bisogna dargli importanza. Non mi stupisce, non mi scandalizza. Provocare è dire qualcosa. Achille Lauro non mi ha fatto né caldo né freddo", conclude.

