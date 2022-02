Non è l'arena, Matteo Bassetti a Massimo Giletti: "Sa qual è il problema di questo Paese?"

07 febbraio 2022 a

Le mascherine Ffp2 nelle scuole? Secondo Matteo Bassetti è una decisione che ha poco senso. Ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 7 febbraio, il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova spiega che "la Ffp2 ha un potere filtrante maggiore della mascherina chirurgica. Dopodiché la decisione è stata presa dopo che si è affacciata la variante Omicron". "Secondo me, in alcuni contesti", prosegue il professore, "ha un significato ma per le scuole io non condivido questa scelta, abbiamo complicato una materia che finisce per andare sui genitori e sui ragazzi".

Aggiunge Matteo Bassetti: "Nel momento in cui tu decidi di mettere le mascherine Ffp2 a scuola, il giorno dopo devono essere disponibili per tutti gli studenti, già pronte. Diversamente questa decisione non andava presa". "Si diceva 'manteniamo la mascherina chirurgica finché lo Stato italiano non sarà in grado di fornirle a tutti".

Peraltro, osserva il professore, "se la mascherina chirurgica la indossano tutti gli studenti la protezione nella classe c'è. Perché se io la indosso non ti infetto". Quindi, conclude Bassetti, "il problema è sempre lo stesso, Giletti. Il problema è che noi riusciamo a complicare una materia già complicata. Ma in Italia dobbiamo semplificare".

