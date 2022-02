Che tempo che fa, Vito Mancuso accusa: "In cosa ha trasformato Papa Francesco", bomba su Fabio Fazio e Pontefice

07 febbraio 2022 a

“Temevo una spettacolarizzazione, è stata una vera opera di evangelizzazione”. Vito Mancuso, teologo di scuola martiniana, aveva espresso parecchi dubbi sulla partecipazione di Papa Francesco a Che tempo che fa. Dopo aver ascoltato l’intervista che Sua Santità ha concesso a Fabio Fazio, il teologo si è però ricreduto, pur ribadendo che al posto di Bergoglio lui non sarebbe mai andato ospite nella trasmissione di Rai3.

“Non ho nulla contro il conduttore - ha dichiarato Mancuso a Il Giorno - né rimprovero il fatto di annunciare al grande pubblico il messaggio cristiano, come insegna lo stesso Paolo da Tarso. Qui il problema sta nel contenitore più che nel contenuto. Si è perso di vista il riserbo istituzionale. Mattarella sono certo che non avrebbe mai accettato l'invito a uno show che rischia di omogeneizzare e omologare il messaggio. Si finisce per trasformare il Papa in un personaggio come gli altri”.

Sebbene il fatto che Papa Francesco venga percepito come “umano” sia uno dei suoi punti di forza, secondo il teologo Mancuso servono “riservatezza, silenzio, mitezza e severità al contempo, quelle che incarnava un altro gesuita come il cardinale Carlo Maria Martini. Altrimenti questo ridurre le distanze si traduce in un inutile protagonismo e in un controproducente populismo”.

