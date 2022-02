David Parenzo a L'aria che tira: "Berlusconi? Straordinario, cosa può fare a 85 anni". L'elogio dopo gli sfregi sul Quirinale

07 febbraio 2022 a

Lo prendeva in giro a La Zanzara su Radio 24, durante la partita per il Quirinale quando Silvio Berlusconi contava i voti per diventare presidente della Repubblica - "impresentabile", "improponibile" ecc. - ma ora David Parenzo, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 7 febbraio, cambia idea sul Cavaliere, ora lo riabilita. Addirittura diventa il "federatore di un centrodestra moderato e liberale".

Legandolo anche al successo del Festival di Sanremo, il conduttore di In onda, spiega che "C'era una voglia di ritornare a una sorta di normalità, di uscire, di liberarsi dalle solite questioni della pandemia. Per quanto riguarda la politica italiana la vera novità è Berlusconi".

Roba da non crederci. Continua Parenzo: "La penso esattamente come Maurizio Gasparri. Questo è un Berlusconi 4.0. Berlusconi è straordinario, quello di oggi è un Berlusconi che piace anche al centrosinistra. Abbiamo dimenticato vent'anni in cui il mondo era diviso tra berlusconiani e anti-berlusconiani". E ora, conclude il giornalista, il Cavaliere "diventa il baricentro della costruzione di un centrodestra 'normale', senza pulsioni sovraniste né razzismo". Insomma, "un'evoluzione incredibile che ruota attorno a un signore di 85 anni. Lui diventa il fondatore di un nuovo centrodestra".

