Che tempo che fa, Guido Crosetto: "Le domande al Papa?". Bomba sull'intervista di Fabio Fazio, scontro con la Maglie

Il colpaccio di Che Tempo Che Fa si è subito trasformato in un boomerang. Avere Papa Francesco in collegamento, non ha risparmiato alcune critiche a Fabio Fazio. In particolare è la stampa straniera a scagliarsi contro il conduttore di Rai 3. "I grandi media italiani restano uno spazio sicuro per il Vaticano" è l’opinione di Jason Horowitz, giornalista del New York Times. "Un’ora di intervista e nessuna domanda sugli scandali legati agli abusi sessuali nella Chiesa" fa eco il freelance Alvise Armellini.

Bergoglio, nel faccia a faccia con Fazio, si è limitato a parlare di migranti, guerre, Covid, crisi climatica e aggressività sociale, senza però citare temi ben più delicati per la Santa Sede. Da qui alcune rimostranze a cui è Guido Crosetto a rispondere. Sorprendendo un po' tutti, il fondatore di Fratelli d'Italia prende su Twitter le difese del conduttore di Viale Mazzini. "Non ho particolare simpatia per Fazio e la sua trasmissione (perché li ritengo schierati e non pluralisti) ma questa storia che avrebbe dovuto fare altre domande, più cattive, risparmiatemela".

Come ricorda l'imprenditore, "per prassi vaticana le domande erano preconcordate e la trasmissione registrata". Eppure qualcuno non ne è ancora convinto. Come Maria Giovanna Maglie che, sotto il post di Crosetto, non esita a chiedere: "Davvero sicuro di tutto ciò, caro Guido?". Pare proprio di sì, visto che a un'utente che ricorda quanto la prassi sia ormai comune a tutti, l'imprenditore risponde: "Chiunque lo fa ma loro lo fanno da secoli e qualcuno si stupisce".

