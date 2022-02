Belen Rodriguez, "con tutte le bastonate che ho preso...": De Martino? La drammatica risposta dell'argentina

08 febbraio 2022 a

Belen Rodriguez si prepara a una nuova avventura: la conduzione de Le Iene. La showgirl argentina, assieme a Teo Mammucari, prenderà il posto di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino nel programma di Italia 1. Il merito? Anche di Maria De Filippi. "Lei è la mia mamma televisiva, lavoro con lei da 13 anni - ha confessato al Corriere della Sera -, mi ha dato la libertà di andare su un’altra rete, anche facendo in concomitanza, Tu sì que vales. Non è da tutti, è una grande donna altruista. Lei mi ha consigliato: Le Iene fanno per te, è arrivato il momento di fare altro, di farti vedere in un’altra veste".

Ma la Rodriguez non ha solo belle parole per i conduttori di Mediaset. Parlando di Sanremo, il festival musicale appena concluso, la modella ha ammesso tutta l'ammirazione nei confronti di Amadeus: "Sanremo stupendo, uno dei più belli di sempre. Amadeus è riuscito a radunare le diverse fasce d’età. Mio figlio Santiago che ha 8 anni, voleva vedere Sanremo".

A far parlare in questi giorni è però la fine della relazione con Antonino Spinalbese e il riavvicinamento all'ex marito Stefano De Martino. Volendo mantenere una certa privacy, la Rodriguez non si è però sottratta alle domande ammettendo: "Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena". Un momento di grande felicità, dopo periodi non troppo semplici. "Nella vita privata sono diventata iena per le bastonate che ho preso. Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio. Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, tra alti e bassi, se non lotti con tutte le forze".

