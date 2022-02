Concita De Gregorio, "che se non avete ancora letto...". Cosa le esce di bocca, Stefano Lorenzetto la inchioda

08 febbraio 2022 a

Altro giro e altre "pulci di notte", l'imperdibile rubrica di Stefano Lorenzetto ripresa da Italia Oggi. Come sempre, si passano in rassegna quotidiani e siti, alla ricerca di strafalcioni, errori e storture. E tutti, chi prima o chi poi, vengono colti in fallo dall'attentissimo Lorenzetto, il quale tra i suoi bersagli prediletti ha Veronica Gentili, conduttrice Mediaset e penna del Fatto Quotidiano che però, in quest'appuntamento della rubrica, eccezionalmente non viene colpita.

Ad essere colpito, però, un bersaglio d'eccezione: niente meno che la colta e raffinata Concita de Gregorio, conduttrice di In Onda e firma di punta di Repubblica. Scrive Lorenzetto: "Incipit della rubrica quotidiana di Concita De Gregorio sulla Repubblica: In Il mare non bagna Napoli, che se non avete ancora letto lasciate ora queste righe e vi prego andate a farlo, uno dei racconti di Anna Maria Ortese – la più grande dei grandi – s’intitola La città involontaria". Più che un anacoluto, ci pare un anaconda. Ti stritola", conclude corrosivo Lorenzetto contestando la prosa di Concita.

Notevole - sempre per restare su Repubblica - la freddura su un titolo relativo all'infarto che ha colpito Giuliano Ferrara nella settimana dell'elezione quirinalizia. "Titolo dalla Repubblica: Ferrara ha un infarto. 'Sta meglio'. Ah, ecco perché se l’è fatto venire", conclude un incontenibile Lorenzetto.

