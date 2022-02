Cartabianca, Andrea Scanzi brutale: "Integralismo e masochismo", chi finisce sotto accusa

09 febbraio 2022 a

"In molti no vax avverto un talebanismo e integralismo pericoloso che tracima nella violenza, anche masochista": Andrea Scanzi è stato uno degli ospiti di Cartabianca su Rai 3 nel blocco dedicato alla pandemia e al vaccino. Tra gli argomenti sul tavolo anche l'ostinazione di chi sceglie di non vaccinarsi contro il Covid. Secondo il giornalista, si tratta di un atteggiamento che finisce col danneggiare proprio chi lo adotta.

Scanzi poi ha ricordato una vicenda tragica dei giorni scorsi che ha coinvolto un no vax: "Tre giorni fa è morto un biologo come il dottor Trinca, che andava in tv a dire che i vaccini non servono. Ed è morto di Covid". Il riferimento è a Franco Trinca, 69 anni, che aveva posizioni negazioniste e antivacciniste e che addirittura avrebbe rifiutato l'intubazione in ospedale. Non una novità negli ultimi tempi.

Il giornalista del Fatto Quotidiano ha commentato pure il provvedimento che porterà all'abbandono di tutte le restrizioni a fine marzo, quando finirà anche lo stato di emergenza: "Bisogna dire agli italiani cosa succede d’ora in poi. Se il 31 marzo finisce il Green Pass, temo che si cadrà nello stesso errore in cui siamo caduti in passato. Bisogna far capire che la pandemia c’è ancora e dire quanto durano i vaccini".

