Guido Crosetto, l'affondo contro Sigfrido Ranucci: "Chi c'è dietro a Report?"

09 febbraio 2022 a

a

a

Sta facendo parecchio discutere il caso che vede Sigfrido Ranucci protagonista. Il conduttore di Report, programma in onda su Rai 3, è stato accusato da Andrea Ruggieri di minacce. Queste ultime sarebbero arrivate al commissario di Vigilanza Rai attraverso vari messaggi. Tra questi si legge chiaro e tondo, che Ranucci ha ammesso di avere dossier scomodi su molti politici. Un'affermazione che fa pensare a Guido Crosetto.

"Tutti a parlare di Drusilla, ma...". Bomba Crosetto: chi c'è davvero dietro la Foer

Il fondatore di Fratelli d'Italia, da tempo fuori dalla politica, solleva su Twitter un sospetto: "Qualcuno aveva ipotizzato che i Servizi potessero avere dossier sui parlamentari e poi si legge che invece li ha la televisione di Stato - cinguetta -. Anzi, alcune persone che lavorano per la televisione di Stato. A me non sembra una cosa normale né accettabile. Report è strumento di chi?".

"La politica non si fa sui social, bisogna studiare". Guido Crosetto senza pietà: la brutale frecciata ai partiti (centrodestra compreso)

Una domanda che fa credere che per Crosetto dietro al lavoro della trasmissione ci sarebbe qualcuno. D'altronde le denunce rese pubbliche da Ruggieri non lasciano spazio a dubbi. "Ranucci prosegue e allude a un'altra minaccia. E scrive che a lui arrivano decine di dossier su tutti i politici, 'anche su di voi' (cioè noi) tra uso di cocaina e scene da basso impero su yacht. - fa sapere il deputato di Forza Italia -. Poi scrive 'tu e anche il tuo capo' e cioè io e Berlusconi siete pratici di bullismo sessuale. E quando io gli chiedo, facendo ironia, se lui gestisca una redazione giornalistica o un centro di raccolta di dossier, lui mi risponde di averne 78mila". E la domanda non può che sorgere spontanea: da dove arrivano? Come fa Ranucci ad averli?

"Che fine faranno Forza Italia e Berlusconi": la profezia "terminale" del gigante Guido Crosetto | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.