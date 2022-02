Matteo Bassetti attacca i colleghi in tv: "La grande bufala sui farmaci anti-Covid, ora inizino a lavorare"

09 febbraio 2022 a

a

a

"È una grande bufala". Esordisce così Matteo Bassetti in un video pubblicato su Instagram. Qui il direttore della clinica di Malattie infettive di Genova si scaglia contro quei colleghi che nelle trasmissioni televisive vanno dicendo che in Italia non c'è un accesso adeguato alle cure contro il Covid. Il riferimento è soprattutto alla pillola Molnupiravir. "Non c'è niente di più falso, perché l'accesso ai farmaci anti-Covid funziona dove si è saputo farlo funzionare, quindi il problema non è dello Stato ma delle Regioni".

"Ecco perché ho sbagliato". Bassetti, clamorosa confessione sul Covid: tutta la verità sul virus

In Liguria, come spiega l'infettivologo, questi farmaci sono disponibili dal 2020. "Prova ne è - prosegue - che siamo la Regione che ha più prescritto i monoclonali". Il motivo? Bassetti rivendica la capacità di medici ospedalieri e di medicina generale. "Quindi - è la sua conclusione -, queste persone invece di criticare dovrebbero preoccuparsi di lavorare meglio con le proprie regioni e la propria Asl".

"Giletti, sa qual è il problema di questo Paese?". Bassetti senza freni, Speranza "asfaltato" | Video

Per l'infettivologo i monoclonali sono di vitale importanza, tanto che a ottobre già denunciava il loro poco uso: "Perché in Italia si usano così poco gli anticorpi monoclonali? Pare che i frigoriferi degli ospedali siano pieni, ma che non vengano usati. Se fossero stati utilizzati più estensivamente da tutti, avremmo evitato migliaia di morti in tutta Italia". Una domanda a cui Bassetti non riesce a rispondersi, visto "gli anticorpi monoclonali costano molto meno di un ricovero, guariscono, specialmente se utilizzati nei primi giorni dall’inizio della malattia".

"Tutti in piazza, indifendibile prova di forza". Green pass, Bassetti a valanga: lancia la rivolta contro il governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.