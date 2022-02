Luc Montagnier "è morto". Poi la smentita e un'altra conferma: mistero fitto e caos tra i no-vax, girano voci pazzesche

09 febbraio 2022 a

Un mistero su Luc Montagnier, premio Nobel per la Medicina nel 2008, il massimo punto di riferimento per l'universo no-vax globale. Il punto è: Montagnier è morto? Procediamo con ordine: la notizia del decesso è stata rilanciata su Twitter da France Soir, la morte sarebbe avvenuta nella giornata di ieri, martedì 8 febbraio, davanti ai suoi figli.

Peccato però che a stretto giro di posta sia arrivata una smentita da parte dei suoi famigliari. Finita? Nemmeno per idea: quindi una nuova conferma sul decesso da parte di Alexandra Henrion-Caude, una scienziata e ricercatrice.

Nel dettaglio, su Twitter, France Soir scriveva: "Le e professeur Luc Montagnier – scrive su Twitter France Soir – prix Nobel de médecine 2008, s’est éteint paisiblement le 8 février 2022 en présence de ses enfants. 18 août 1932 – 8 février 2022″. Ovvero, in italiano: il professor Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina 2008, è morto pacificamente l’8 febbraio 2022 alla presenza dei suoi figli. 18 agosto 1932 – 8 febbraio 2022”.

Fake-news? Balle? Oppure è morto. Di conferme non ne sono arrivate, anzi le smentite. Ma immaginatevi cosa sta succedendo nella galassia no-vax, dove subito hanno iniziato a rimbalzare alla velocità della luce teorie del complotto e deliri assortiti. Montagnier, per inciso, lo scorso 15 gennaio ha preso parte a un raduno no pass a Milano.

Come detto, dopo le smentite, è arrivata per una conferma, quella della Henrion-Caude, scienziata e ricercatrice dell'Arn, Agence national de la recherch francese. Su Twitter ha scritto: "LUTTO NAZIONALE Si è semplicemente sacrificato al compito di salvare ciò che poteva ancora essere salvato. Un uomo di rara intelligenza, curioso di tutto. Il significato di servire fino alla fine Fedele alla scienza fino alla fine. Dolore intenso e immensa gratitudine GRAZIE CARO PROFESSORE!". Il sospetto, però, è che semplicemente commentasse le notizie uscite poco prima (anche se il suo legame con Montagnier sarebbe strettissimo).

