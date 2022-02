Andrea Crisanti a Tagadà, lo sfregio a Giorgia Meloni: "Una baggianata", insulti sul vaccino ai bimbi

09 febbraio 2022 a

Il professor Andrea Crisanti, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 9 febbraio, risponde a Giorgia Meloni che ha dichiarato di non voler fare il vaccino alla propria figlia essendo contraria alla vaccinazione anti-Covid dei bambini. "Lei ha la potestà sui figli. La questione è il messaggio politico", attacca il microbiologo dell'Università di Padova." Io la vaccinazione per i bambini la consiglio anche per diminuire la probabilità che altre persone si infettino".

E poi, sbotta Andrea Crisanti: "I contagi non diminuiscono con il vaccino? È una baggianata... I contagi scendono ora perché siamo protetti sia contro la malattia e anche contro il contagio. Più ci cacciamo e meno contagio globale ci sarà"., conclude

Propro oggi Crisanti ha subito una pesantissima critica da parte di Matteo Bassetti che a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 ha detto: "Non lo stimo perché parla di cose di cui non sa". Per esempio, "quando parla di clinica delle malattie infettive, quando parla di come si curano le persone - afferma l'infettivologo - se uno è morto con o per il coronavirus, mi dispiace ma usa argomenti che sono un po' lontani dall'essere un bravissimo microbiologo, un bravissimo parassitologo, un bravissimo virologo. Per alcuni argomenti è meglio ascoltare chi di mestiere vede dei malati che non chi i malati non li vede proprio o li ha visti durante il corso di laurea in medicina".

