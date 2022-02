Luc Montagnier è morto? Solo due giorni fa... vaccino, terza dose e Aids: il caso si complica

09 febbraio 2022 a

Continuano ad essere avvolte nel mistero le condizioni di Luc Montagnier. Il premio Nobel per la medicina non è intervenuto direttamente per smentire le voci che lo riguardano, e questo non è un buon segnale, ma al momento non vi è certezza che sia effettivamente morto. A dare la notizia è stato France Soir, secondo cui il decesso sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, martedì 8 febbraio, davanti ai suoi figli.

Grande caos nell’universo no-vax, per il quale Montagnier è diventato un punto di riferimento per le sue posizioni e per la diffusione di alcune notizie scientificamente infondate sulla pandemia di Covid e soprattutto sui vaccini. A riguardo, soltanto lo scorso 4 febbraio erano arrivate segnalazioni alla redazione di Facta affinché venissero verificate le informazioni contenute in un post divenuto virale sui social, in particolare su Facebook.

Il post in oggetto mostrava in primo piano una foto di Montagnier, accompagnata da una frase a lui attribuita: “Coloro che hanno preso la terza dose dovrebbero andare in un laboratorio e fare un test per l’Aids. Il risultato potrebbe sorprendervi. Dopodiché fate causa al vostro governo”. Si tratta però di una clamorosa fake news, dato che Montagnier non ha mai dichiarato nulla di simile. Resta invece il mistero ancora da risolvere sulla sua presunta morte.

