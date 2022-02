Luc Montagnier morto, l'orrore. "Matteo Bassetti minacciato ma scompaiono lui e Di Donno"

10 febbraio 2022 a

a

a

La morte di Luc Montagnier scatena il lutto tra i no vax italiani e la vergogna degli stessi contro Matteo Bassetti e i virologi italiani. Il premio Nobel francese è morto a 89 anni in Francia, anche se la notizia è stata confermata solo da France Soir e, in Italia, dal sito Byoblu, punto di riferimento della galassia degli anti-siero e dei No Green pass. Su Twitter, il cordoglio (e il complottismo) è stata un'onda prevedibile e impressionante. Tra i commenti di personaggi pubblici da segnalare quelli di Francesca Donato, europarlamentare uscita dalla Lega lo scorso settembre e ora "voce politica" del movimento. "Un pensiero colmo di gratitudine e profondo rispetto per un uomo straordinariamente capace, retto, indipendente e trasparente. Le sue parole acquistano oggi ancora più valore".



Montagnier era stato a Milano poche settimana fa, già fisicamente provato, per scendere in piazza con i No Green pass. Anche Paolo Becchi, filosofo, su Twitter lo ha ricordato commosso: "Un importante scienziato, che non ha rinunciato ad essere controcorrente, ci ha lasciato. Una notizia tristissima per tutti gli uomini liberi".

Ma sono le parole dei "semplici" utenti a colpire di più. "Sarai ricordato da tanti per aver cercato di smascherare un sistema di corrotti. Sarai ricordato per il tuo buon cuore, la tua lealtà e la tua intelligenza. Fai buon viaggio NOBEL", scrive Elena. La pagina "ufficiale" Covidiots sottolinea: "È stato un faro di ragionevolezza e lucidità nella notte più buia della ragione e della falsa scienza. Grazie prof Montagnier. La nostra battaglia di libertà continuerà anche nel tuo solco: di verità e vera scienza. Riposi nella pace eterna l'anima tua".

Quindi, spazio alle parole più velenose. Minerva osserva: "Chiedo un attimo di raccoglimento per ricordare un uomo che il 15 di gennaio, a 90 anni, ha scelto di fare il suo ultimo viaggio in Italia in difesa del popolo italiano…grazie Prof. Montagnier!". "A parte l'età - scrive Massimiliano Mirto - non vi pare che negli ultimi tempi alcuni personaggi, diciamo fastidiosi, muoiano sempre al momento giusto? Così tanto per dire". Gli fa eco l'utente @nedesyo: "Come mai milioni di minacce arrivano sempre a Burioni e Bassetti ma poi alla fine muoiono Montagnier e De Donno?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.