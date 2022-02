Luc Montagnier morto, "non era sierato e stava bene". Corre il complotto: "Intanto nel governo italiano..."

10 febbraio 2022 a

Su Luc Montagnier morto ci mancava il grande complotto della censura. Su Twitter il popolo no vax si è scatenato fin dai primi minuti in cui, mercoledì sera, ha iniziato a girare la notizia del decesso, a 89 anni, dello scienziato premio Nobel e che negli ultimi mesi è diventato il controverso punto di riferimento delle tesi anti-vaccino, al confine con il negazionismo del Covid.

L'hashtag #Montagnier è entrato rapidamente in tendenza, come prevedibile, e tanti esponenti italiani no vax incoraggiano a condividere un ricordo del professore proprio per far girare la notizia come "ultimo omaggio". Ma c'è anche chi, a poche ore di distanza, vede nel trattamento mediatico del caso una prova del grande complotto: "Avete sentito un tg dare la notizia della morte di Montagnier?", chiede malizioso Valentino il longobardo. Gli fa eco Penelope Pizzo: "Ci ha lasciato il grande Montagnier ma sulla stampa di regime non c'è neanche un misero trafiletto!". E sta diventando virale una vignetta che ritrae Montagnier salire in Paradiso, accolto dal professor Di Donno, suicida la scorsa estate. "I migliori nel Paradiso I peggiori nel Governo italiano e su Rai a diffondere discriminazione e odio".

Al contrario, Ema ci ride su: "Solo i no vax dicono che è morto Montagnier quindi ci sono buone probabilità che sia vivo". Mentre Barraco azzarda un parallelo storico suggestivo: "Non si sa se Montagnier sia vivo o morto. Come i leader russi negli anni della guerra fredda".

La notizia per molte ore è stata solo "ufficiosa", lanciata da France Soir in Francia e da Byoblyu (portale di riferimento dei no vax italiani) nel nostro Paese, senza però ricevere smentite o conferme. Manna, ovviamente, per quella larga fetta di utenti social che non aspetta altro per pensar male. In questo senso, la prudenza dei media ufficiali viene interpretata come la volontà di non dare spazio alla "scomoda" notizia. Ma qualcuno usa gli stessi strumenti dei complottati per smontarne le tesi: "La morte di #Montagnier è molto sospetta. Aveva solo novant’anni, non era sierato ed è sempre stato bene tanto che partecipava alle manifestazioni di migliaia di novax anche senza mascherina, stando in mezzo a tutti anche tutto il giorno. L’hanno tolto di mezzo apposta!!!".

