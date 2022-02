Papa Francesco, la bordata di Diego Fusaro: "Ratzingeriani, sovranisti e... ecco chi si trova nel suo inferno"

10 febbraio 2022 a

a

a

Continuano a far riflettere e a far discutere le parole di Papa Francesco a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio dove è stato ospite in collegamento, su Rai 3, nella puntata dell'ultima domenica. Un colpaccio sensazionale, per Fabio Fazio. Una lunga intervista, molto umana, appassionante, da qualcuno criticata, che in ogni caso ha scritto un piccolo pezzetto di storia televisiva.

"Così ha collocato Dio al livello degli esseri umani": la più dura delle accuse a Papa Francesco, caos in Vaticano

E tra i vari temi, anche l'idea di inferno, su cui Bergoglio si è speso su precisa domanda del conduttore. E sulla visione espressa dal Pontefice, ecco che ha qualcosa da ridire Diego Fusaro, il quale commenta, tranchant, su Twitter: "Nell'inferno come se lo figura Bergoglio, vi sono solo sovranisti, populisti e ratzingeriani". Una provocazione, quella del filosofo, che però colpisce nel segno.

Il Papa da Fazio? "Una domanda del caz***o". Che tempo che fa, un rovinoso "dopo-programma"

Nelle ultime ore, a rivelarlo è stato padre Georg Gaenswein al Tg1, Papa Francesco ha anche fatto recapitare a Ratzinger una lettera, un messaggio a sostengo del Papa emerito dopo la sua lettera con cui si è scusato per lo scandalo-abusi che gli è piovuto contro dalla Germania: "È arrivata a Benedetto XVI una bellissima lettera di Papa Francesco, una lettera in cui parla da pastore, parla da confratello e parla anche da persona che di nuovo ha espresso la sua piena fiducia, il suo pieno sostegno e anche la sua preghiera", ha fatto sapere padre Georg.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.