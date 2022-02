Damiano dei Maneskin, Selvaggia Lucarelli picchia durissimo: "Ma quale eroe? Quello che ha fatto per Giorgia Soleri..."

10 febbraio 2022 a

a

a

Reduce dalla super ospitata a Sanremo, Damiano David diventa ben presto protagonista di un post di Selvaggia Lucarelli. Il motivo? Il plauso al frontman dei Maneskin di una dottoressa nel campo della nutrizione. Qui la signora si lascia andare a un elogio del cantante, che ha affrontato e accompagnato la fidanzata Giorgia Soleri nelle battaglie per far conoscere le malattie di cui soffre: la vulvodinia e l'endometriosi. Nonostante le dolci parole sulla coppia, la Lucarelli ha da ridire.

"Salvini mi ha querelato": sfotte il leghista a un funerale e si stupisce, l'ultima bassezza di Selvaggia Lucarelli

"Nel post orribilmente finto-romantico della dottoressa c’è invece l’eroicizzazione del maschio famoso - scrive prima su Instagram, poi sulle colonne del Domani - quello che apre i concerti dei Rolling Stones, quello celebre dei due che si scomoda per accompagnare la fidanzata malata (perché di lei solo questo si è sottolineato, del suo impegno da attivista neppure mezza riga) a un incontro con 20 gatti".

"Infinito disgusto, trattate come scimmiette". Una donna al Quirinale? Selvaggia Lucarelli sbrocca

Ma non è finita qui, perché la firma di Tpi se la prende con la definizione di "eroe" rivolta al cantante e ironizza: "Ma pensate un po’. Meritiamo un uomo che ci accompagni a un convegno sulla malattia di cui soffriamo, mentre si presenta la legge perché quella malattia sia riconosciuta come invalidante, legge per la quale mi sono spesa anima e corpo". Insomma, per la Lucarelli Damiano ha fatto solo quello che si fa nella vita quando si ama qualcuno. "E questo - prosegue - non è più speciale se quel qualcuno accanto a te nei momenti che contano è il leader di una band mondiale, il manager di una multinazionale o un calciatore famoso". Così la Lucarelli nei confronti dell'autrice del post non ci va per il sottile, etichettando la sua scelta narrativa come "sbagliata, stupida e antidiluviana".

"Sapete perché l'ancella di Amadeus era a Sanremo?". Selvaggia Lucarelli distrugge Lorena Cesarini: bomba e veleno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.