Luc Montagnier è morto, la conferma ufficiale a due giorni dal decesso: cosa proprio non torna

Luc Montagnier è davvero morto. Le cause restano per il momento ignote, ma il professore 89enne non è effettivamente più tra noi: la conferma definitiva è arrivata dal quotidiano francese Liberation, che ha accertato la veridicità delle voci circolate nelle ultime 24 ore sul decesso del premio Nobel per la medicina.

La notizia era inizialmente stata diffusa da France Soir, ma non aveva trovato riscontri né smentite, neanche da parte della famiglia: alcune figure del mondo scientifico francese avevano confermato la morte di Montagnier, ma si era venuto a creare un vero e proprio giallo, tra il disinteresse delle agenzie di stampa e dei grandi quotidiani transalpini. D’altronde il professore 89enne era ormai finito ai margini della comunità, in particolare quella scientifica, dopo aver assunto posizioni fortemente no-vax e anti-scienza.

Lo scorso gennaio Montagnier era stato l’ospite d’onore della manifestazione no-vax e no-green pass organizzata a Milano da Gianluigi Paragone. Quest’ultimo aveva provato a contattare l’entourage del professore negli scorsi giorni, non ricevendo però alcuna risposta. Un segnale che qualcosa fosse accaduto, e adesso è arrivata la conferma ufficiale: Montagnier è deceduto martedì all’ospedale americano di Neuilly, è stato anche depositato il certificato che attesta il decesso.

