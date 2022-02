Otto e Mezzo, l'indiscrezione di Antonio Padellaro su Mario Draghi: "Perché non fa più conferenze"

10 febbraio 2022 a

Mario Draghi e la ripresa economica a rischio? Per Antonio Padellaro non proprio. Ospite di Otto e Mezzo su La7, il giornalista dice la sua sul premier. "Lui non rilascia interviste - esordisce nella puntata di giovedì 10 febbraio davanti a Lilli Gruber -, forse perché non vuole far arrabbiare la maggioranza variegata che si ritrova al governo".

Ma non è tutto per il fondatore del Fatto Quotidiano, fino ad oggi "la conferenza stampa non è stata usata in modo magistrale". E, nel caso ce ne dovesse essere un'altra, l'esito pare scontato: "La prima domanda che gli rivolgeranno sarà sicuramente sul Quirinale, d'altronde è il nostro lavoro". Da qui la sua profezia: "Credo che ora parlerà più al Paese che alla politica e che non farà conferenze stampa. Ora l'intenzione è di moltiplicare le energie per dire 'io sono qui e continuo a fare il presidente, ma se qualcuno mi vuole indebolire, poi deve fare i conti con i cittadini".

Padellaro non ha mai risparmiato il presidente del Consiglio. Qualche giorno fa il giornalista si era lasciato andare a un plauso nei confronti di Sergio Mattarella e una dura analisi su Draghi: "Ha fatto il discorso di un Presidente della Repubblica e di un Premier, gli applausi sono anche un senso di sollievo perché Mattarella è un ombrellone dove i presunti leader si rifugiano. Draghi non esce rafforzato da queste elezioni, perché si trova a dover gestire una maggioranza scalcagnata".

