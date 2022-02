Foibe, Enrico Mentana: "Trogloditi che insultano il dolore e la storia", lo sfogo per la vergogna-sinistra

11 febbraio 2022 a

Enrico Mentana indignato. Il direttore del Tg di La7 si scaglia contro chi, nella giornata del 10 febbraio, ha sminuito le Foibe. È accaduto anche sull'account Twitter del Tg2, dedicato allo Speciale sugli eccidi da parte dei partigiani jugoslavi e dell’Ozna ai danni di militari e civili italiani. Qui è stata una vera e propria pioggia di insulti, minacce e anche video in cui si vede qualcuno urinare verso quella che sembra una foiba (caverne verticali). Ma non solo, anche Enrico Letta ha voluto ricordare i massacri chiedendo a tutti di unirsi per ricordare la tragedia. Risultato? Critiche a iosa.

Quanto basta però per vedere Mentana scendere in campo. Il giornalista non ha fatto attendere il proprio commento su Facebook, dove ci è andato giù pesantemente: "Ma quanto sono trogloditi quelli che anche oggi, Giorno del Ricordo, non perdono l’occasione di rivelarsi nella loro piccineria insultando la storia e il dolore di chi visse la comune tragedia degli italiani giuliani e dalmati?".

Dichiarazioni che trovano d'accordo Giorgia Meloni: "È vero. Sminuire la tragedia degli italiani del confine orientale è miserevole. Ricordare è un dovere morale verso i nostri connazionali". Poco prima la leader di Fratelli d'Italia aveva espresso solidarietà al segretario del Partito democratico: "La storia della nostra Nazione ha bisogno di pacificazione: FdI ha sostenuto la Risoluzione europea contro tutti i totalitarismi del ‘900, la sinistra abbia il coraggio di chiudere con certi ambienti che alimentano solo odio". E infatti il tweet del dem si era riempito di offese alla stregua di "unico caso al mondo in cui si ricordano i carnefici" e "anche oggi dici qualcosa di sinistra domani".

