Matteo Bassetti, cannonata a Giuseppe Brindisi e Zona Bianca: "Minacce di morte alla mia famiglia. Chi gli dà spazio sbaglia"

Ormai, è una sorta di format nel format, quello del virologo che sbrocca e lascia la trasmissione tv in cui si trova. L'ultimo episodio ha avuto per protagonista Matteo Bassetti, uno che in questi anni pandemici di trasmissioni ne ha abbandonate parecchie. Il tutto è avvenuto a Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in onda su Rete 4. Il virologo genovese ha alzato i tacchi e ha abbandonato lo studio dopo aver sentito troppe panzane no-vax.

E sulla vicenda, lo stesso Bassetti ci torna su Instagram, dove pubblica una foto che lo ritrae nel suo ufficio, in camice bianco e concentrato davanti al suo pc, a corredo della quale scrive quanto segue: "Trovo assolutamente sbagliato e controproducente continuare ad invitare nelle varie trasmissioni televisive esponenti del mondo no-vax". Fin qui la premessa.

"Dopo la mia partecipazione a Zona Bianca di ieri dalla quale me ne sono andato per evitare di continuare ad ascoltare tesi e posizioni pericolose e talvolta folli - riprende -, ho ricevuto una quantità enorme di insulti, minacce di morte e attacchi meschini a me e ai miei famigliari. Purtroppo questi sono gli unici argomenti di cui la maggioranza dei no vax dispone: violenza, pressappochismo, anti-scienza e complottismo. Chi gli dà spazio sbaglia", conclude Bassetti con una frecciata, neppure troppo implicita, a Giuseppe Brindisi. A onor del vero, la trasmissione di Rete 4 è una delle più pro-vax in assoluto. Ma Brindisi, come molti altri colleghi, sceglie comunque di dare voce alla galassia no-pass e no-vax, non fosse altro per confutare le loro tesi. Ma con discreta evidenza, Bassetti è di tutt'altro avviso...

