PiazzaPulita, Selvaggia Lucarelli sulla morte del dottor Trinca: "Verrebbe quasi un macabro compiacimento. Ma...", gelo in studio

"In Italia la morte del dottor Trinca diventa un altro argomento di complotto, questo vuol dire che è difficile convincere i no vax più di così": Corrado Formigli a Piazzapulita ha parlato della scomparsa del biologo no vax Franco Trinca, stroncato dal Covid. Sua ospite Selvaggia Lucarelli, che ha commentato: "I no vax aggiornano le loro bufale in base agli accadimenti. Quando i no vax finiscono in ospedale in condizioni gravi e muoiono, il tema diventa che negli ospedali non vengono curati e addirittura si ipotizza che i medici li facciano morire".

Riferendosi al dottor Trinca, invece, la giornalista di Domani non ha nascosto di essere in difficoltà: "E' difficile parlare della sua morte, perché era un uomo che proclamava con vigore le sue idee e poi è morto di una morte che le ha sconfessate tutte. Verrebbe quasi da avere un macabro compiacimento, naturalmente poi c'è la morte di un uomo di fronte alla quale tutti noi facciamo un passo indietro".

La Lucarelli, poi, ha detto di non essere d'accordo con Formigli, quando quest'ultimo ha rivelato di provare rispetto per quest'uomo che ha portato avanti le sue idee fino alla fine. Per la giornalista, invece, "lui non aveva solo idee, lui era un uomo socialmente pericoloso. E' morto per le sue idee, ma noi non sappiamo quanti ne ha convinti con quelle idee. Le sue parole inevitabilmente avranno portato alla morte di altre persone".

