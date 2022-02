David Parenzo brutale contro Paragone dopo la morte di Montagnier: "Un giorno ti chiederemo il conto", volano insulti

11 febbraio 2022 a

"Un giorno chiederemo il conto (politico) a questo Senatore della Repubblica, Gianluigi Paragone": l'attacco arriva da David Parenzo su Twitter. Il giornalista ha pubblicato la pagina di un giornale con su la foto di Luc Montagnier e il fondatore di ItalExit. Si tratta probabilmente di uno scatto risalente all'ultimo intervento pubblico del virologo, un raduno no vax a Milano lo scorso gennaio. Il premio Nobel per la medicina, diventato il punto di riferimento della galassia no vax nell'ultimo periodo, è scomparso all'età di 89 anni. Anche se non sono ancora note le cause della sua morte.

Fu proprio Paragone a organizzare il maxi raduno a Milano lo scorso gennaio. Una manifestazione che acquistò ancora più importanza proprio per la presenza di Montagnier. Oggi Parenzo lo prende di mira su Twitter, scrivendo: "Ex lega, ex 5stelle, già nominato vice direttore in Rai dalla Lega. Senza vergogna". Alla fine del tweet, diversi hashtag tra cui "fake news" e "complotti".

Dopo la notizia della morte di Montagnier, in effetti, sono partite immediatamente le teorie del complotto, con chi si chiede se il virologo sia davvero morto e soprattutto perché. E non solo: c'è chi parla addirittura di un "omicidio mirato", chi pensa sia stata colpa del Covid e chi invece punta il dito contro il vaccino.

