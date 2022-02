Anthony Fauci, l'ultima profezia-Covid: "L'indicatore che ce lo suggerisce, non è ancora finita"

11 febbraio 2022 a

Anthony Fauci, capo della National Institute of Allergy e Infectious Disease e consigliere del presidente Usa Joe Biden sulla sanità, snocciola i numeri per copnfutare il suo ottimismo sull'emergenza pandemia: Omicron colpisce 200 mila persone al giorno contro le 890 mila del 13 gennaio. Siamo sulla buona strada con tre dosi di vaccino ci salviamo e comunque siamo pronti a reagire in caso di nuove varianti. Anche perché con un maggiore numero di immunizzati sarebbe più facile tornare alla normalità", spiega in una intervista alla Stampa.

Ammette qualche errore nella gestione del Covid: "Nei mesi passati avremmo dovuto aumentare il numero dei kit domestici per i tamponi ma ora è tutto sotto controllo", Parla anche di nuove vaccinazioni: "La terza dose sarà l’ultima? Non lo sappiamo ancora, ma è possibile che basti a eccezione di anziani e fragili. Gli indicatori comunque sono buoni calano ricoveri e nuovi contagi però non dico che è finita: altre mutazioni sono possibili. Ma ogni indicatore è buono: il rapporto fra contagi e persone ricoverate è basso, sempre meno pazienti devono ricorrere ai macchinari di ventilazione o alle terapie intensive. Persino la durata dei ricoveri è calata. Se restiamo in questa dimensione e con la presenza di Omicron, direi che la direzione è quella giusta.Tuttavia, non voglio e non posso essere troppo fiducioso", sentenzia.

"Ho tratteggiato uno scenario legato alla predominanza di Omicron e alla coda della Delta, ma la direzione del virus è imprevedibile, è possibile che una nuova variante emerga e quindi in definitiva non credo sia appropriato dire che siamo alla fine". Sull'allentamento delle misure restrittive che molti auspicano spiega che, "togliere le restrizioni però deve andare di pari passo con le pratiche che consentono di mitigare la diffusione del virus. Sarebbe più facile ritornare alla normalità se ci fossero più persone vaccinate", precisa ancora l'immunologo ascoltato dal presidente Usa.

