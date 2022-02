Green pass, Diego Fusaro insulta Mario Draghi: "Infame tessera verde, euroinomane non lo sai?", come gli dà del dittatore

11 febbraio 2022 a

Ieri, giovedì 10 febbraio, le dichiarazioni del premier, Mario Draghi: "I totalitarismi non trovino mai più spazio in Italia e in Europa". Queste le parole del presidente del Consiglio nel giorno del ricordo delle Foibe, l'eccidio degli istriani. Un pensiero semplice, ineccepibile, indiscutibile.

Un pensiero che però viene ripreso e rilanciato sui social da Diego Fusaro, il filosofo schierato in primissima fila sul fronte no-vax. E Fusaro distorce quel pensiero per sfruttarlo nella sua battaglia contro il green pass e per scagliarlo proprio contro il certificato.

Il filosofo lo fa con queste parole: "L'infame tessera verde porta esattamente in quella direzione. Non lo sa l'euroinomane di Bruxelles?", afferma Fusaro riferendosi al titolo rilanciato. Frase di rara violenza, tra "infame tessera verde" - così come chiama il green pass -, il riferimento all'"euroinomane" Draghi e, soprattutto, il riferimento a un nuovo e presunto totalitarismo.

Quella di Fusaro contro il green pass è una sorta di crociata ideologica, condita da un lessico da guerriglia. E per comprenderlo, basta dare una scrollata al suo profilo Twitter, quasi monotematico...

