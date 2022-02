L'Aria che tira, Massimo Giletti fuori controllo: "Sono innamorato di lei, mi piace da morire"

11 febbraio 2022 a

Simpatico siparietto quello andato in onda a L'Aria che tira su La7 tra Massimo Giletti e la professoressa Stefania Salmaso. Prima di dare la pubblicità, Myrta Merlino ha salutato la sua ospite in collegamento, anticipando che le avrebbe fatto un bel po' di domande sul virus. A quel punto però è intervenuto il conduttore di Non è l'Arena che, senza peli sulla lingua, ha confessato: "Io sono innamorato della professoressa, non viene mai da me. Invidio Myrta", facendo riferimento al suo programma in onda la domenica.

"E' una dichiarazione d'amore in diretta", non ha potuto fare a meno di notare la Merlino. Ma Giletti ha insistito e sorridendo ha continuato: "E' straordinaria, mi piace da morire, è una donna affascinante, la trovo sempre molto chiara e puntuale". Chi più ne ha più ne metta, insomma. Complimenti che avranno fatto sicuramente piacere alla professoressa in collegamento, che nel frattempo sorrideva compiaciuta ma anche divertita dal momento.

Alla fine, per togliere tutti dall'imbarazzo, la Merlino si è rivolta alla Salmaso dicendo: "Professoressa ora dico il suo indirizzo a Giletti così le manda i fiori". Siparietto a parte, l'esperta poi si è espressa sull'addio alle mascherine all'aperto: "E' giusto allentare le restrizioni, ma non va bene il messaggio per cui 'non c'è più rischio'".

