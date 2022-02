Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie e lo sfogo di Draghi: "Non è un bel clima". Cosa c'è dietro: crisi vicina?

11 febbraio 2022 a

a

a

Il nervosismo di Mario Draghi? Secondo Maria Giovanna Maglie non è solo una risposta a quanto accaduto nelle settimane scorse, con le "pugnalata quirinalizie" ricevute dai leader della sua maggioranza. Il premier, piuttosto, è preoccupato per quanto sta per accadere: a Palazzo Chigi "non si respira un bel clima".

"Un lavoro me lo posso trovare da solo". Draghi perde la calma, tremano i partiti: pugnalato al Colle, clamorosa vendetta?





Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, la Maglie, mai tenera con il premier, commenta l'uscita pomeridiana che ha fatto parlare molto all'interno di governo e maggioranza. "Escludo", scandisce in conferenza stampa Draghi, di essere nel 2023 il federatore di una coalizione di centro. Poi la stilettata, che secondo Dagospia è indirizzata soprattutto alla famiglia Letta: Gianni (Forza Italia) e il nipote Enrico (Pd), che durante la partita per il Colle e subito dopo avrebbero esagerato con le confidenze. "Vedo una certa sollecitudine nel candidarmi in questo o quel ruolo in giro per il mondo. Ringrazio, ma se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, probabilmente un lavoro me lo trovo molto da solo". Una botta di veleno destinata ad agitare le acque nella maggioranza. O forse, sospetta la Maglie, Draghi si è sbilanciato perché sa già cosa lo attende.

"Certamente è diffidente nei confronti dei partiti per il pacco che gli hanno rifilato - spiega la giornalista - ma il problema che ha posto riguarda il clima delle prossime settimane. Non è un bel clima, per l'attacco al superbonus e per tante altre cose su cui il Parlamento si prepara sia pur in maniera divisa a mettersi di traverso e sia per le difficoltà sulla riforma della giustizia".

"Non sta bene da tempo". Maria Giovanna Maglie, l'insulto a Brunetta: rispunta un video pazzesco | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.