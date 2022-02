Stasera Italia, Massimo Galli sulla crisi Russia-Ucraina: "Ecco cosa ci aspetta", la gufata del virologo

14 febbraio 2022 a

Non solo Covid. Già, ora a monopolizzare l'attenzione mediatica è la crisi tra Russia e Ucraina, l'ombra della guerra che Vladimir Putin potrebbe iniziare da un momento all'altro, alle porte dell'Europa e con conseguenze disastrose.

E del tema si parla, ovviamente, anche a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, dove tra gli ospiti però c'è anche Massimo Galli, l'infettivologo del Sacco di Milano chiamato per fare il punto sulla pandemia. Ma, a sorpresa, Galli dice anche la sua sulla crisi internazionale: insomma, è un virologo per tutte le occasioni.

Con tono solenne, parlando della crisi tra Russia e Ucraina e degli ultimi sviluppi, afferma: "Sono problemi che vengono da lontano, in un quadro politico generale, in una regione in cui ci sono molti aspetti irrisolti, non c'è dubbio - premette sicuro -. La disgregazione dell'impero russo è una antica storia, sia come disgregazione sia come origini. Le relazioni tra Ucraina e Russia sono state problematiche non da oggi. Il punto è che il compromesso internazionale se non arriva alla svelta prospetta un futuro non brillante", conclude l'esperto di geopolitica Massimo Galli.

