Matteo Bassetti, "forse il 40% dei morti...". Covid e decessi in Italia, il più agghiacciante dei sospetti

Matteo Bassetti si sfoga in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Lo dico (inascoltato) da settimane che bisognerebbe dividere ricoveri e decessi per Covid e con Covid". E pubblica un documento ufficiale della Danimarca: "Ora i danesi affermano una riduzione significativa della mortalità anche grazie a Omicron. Affermano inoltre che sono molti i decessi con covid e non per covid in questa fase. Come in Italia", conclude il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

Già due giorni fa, il professore nel suo consueto punto di aggiornamento sulla pandemia in Liguria, aveva detto: "Se è vero, come ci dice un rapporto di Alisa, che fino al 40% dei ricoveri Covid oggi in media intensità in Liguria sono pazienti ricoverati non per Covid ma con Covid, potrebbe anche darsi che il 40% dei decessi in Liguria siano con Covid ma non per Covid".

"Nell'attuale conteggio purtroppo escono indifferenziati i decessi per Covid e quelli con Covid - ha proseguito il primario - credo che su questo argomento si potrebbe lavorare anche con uno studio, andando ad analizzare per esempio le cartelle cliniche dei pazienti deceduti per Covid e studiare all'interno qual è stato il determinante della positività al tampone".

