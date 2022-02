Green Pass e restrizioni, Stefania Salmaso: "Che cosa ci aspetta davvero", indiscrezioni da incubo

19 febbraio 2022 a

Ospite di Stasera Italia, il programma in onda venerdì 18 febbraio su Rete 4, Stefania Salmaso che delinea un quadro relativo a ciò che ci aspetta una volta terminata l'emergenza. In studio da Barbara Palombelli, l'epidemiologa non ha nascosto le difficoltà che il governo e gli italiani saranno chiamati ad affrontare. "Oggi ci sono ancora un milione e mezzo di soggetti contagiosi; quindi, questa curva e tutta l'ondata di infezioni non si esaurirà a breve".

Questo significa che neppure il 31 marzo, giorno in cui lo stato d'emergenza dovrebbe finire, potremo dire addio a quello che fino ad ora è stato imposto per tornare alla normalità. "Bisognerà capire - è il suo ragionamento - come si scivolerà da tutto quello che è stato costruito con delle basi piantate sull’emergenza a una situazione normale". Il riferimento, anche se non citato, sembra essere al Green pass. Nonostante gli esperti invitino il governo a salutare per sempre la certificazione verde, dall'altra parte c'è ancora un muro. Per la stessa Salmaso "bisogna andare verso una normalizzazione molto graduale, ma sappiamo che ci sono ancora molti problemi". E il certificato pare essere uno di questi. "Credo che il green pass sia una tutela che ancora vada mantenuta - ha poi confermato - posto che il rischio di infettarsi è molto alto".

A maggior ragione se si considera che in Italia gli over 50 non vaccinati sono 1,3 milioni. La soluzione? Per l'epidemiologa "andrebbero cercati" per capire il motivo della loro scelta e quindi individuare gli "ostacoli". In ogni caso al momento secondo la Salmaso le previsioni sono inutili, perché "bisogna capire quale sarà la road map dopo il 31 marzo".

