Green pass, Giuseppe Cruciani a Dritto e Rovescio: "Il governo ha fatto la guerra ai non vaccinati. E ora...", bomba su Draghi

Da sempre, Giuseppe Cruciani è schieratissimo contro il green pass e in generale contro le restrizioni imposte dal governo al tempo del Covid. E a Dritto e Rovescio - il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di ieri, giovedì 24 febbraio -, Cruciani non cambia, ovviamente, le posizioni che sostiene ogni giorno a La Zanzara, il programma che conduce su Radio 24.

In studio si discuteva sulla road-map spiegata da Mario Draghi e relativa al progressivo decadimento di restrizioni, lacci e lacciuoli. I tempi più lunghi potrebbero essere quelli relativi alla sparizione del green pass: il governo pare intenzionato a mantenere lo strumento anche dopo il 31 marzo, giorno in cui, lo ha confermato il premier nell'ultima conferenza stampa, decadrà anche lo stato d'emergenza.

E sul mantenimento del green pass, Cruciani, che si confronta in modo vivace col virologo Fabrizio Pregliasco, ha le idee molto chiare. "Non possono dire che la guerra è finita", premette. "Il governo ha fattola guerra ai non vaccinati. Dunque da un momento all'altro non può dire che la guerra è finita e deve continuare...". A quel punto Pregliasco lo interrompe, e Cruciani: "Non la guerra al Covid! La guerra ai non vaccinati. Questo è il discorso", conclude tranchant.

