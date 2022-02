Vladimir Putin, Marcello Sorgi: "Il traditore che gli permetterà di catturare Zelensky", golpe in Ucraina

25 febbraio 2022 a

Marcello Sorgi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 25 febbraio, avverte che "l'operazione militare russa era programmata fin nei dettagli, perché riuscire ad arrivare in un giorno e mezzo a Kiev vuole dire che stasera la città sarà conquistata". E adesso, avverte l'editorialista de La Stampa, "ci sarà una caccia all'uomo spietata nei confronti di Zelensky".

Il presidente ucraino, prosegue Marcello Sorgi, "nel frattempo è sparito ma non sappiamo quanto riuscirà a restare nascosto. Anche perché in questi casi la caccia all'uomo si fa con soldi, opere di convincimento, eccetera". Dunque, "si cercherà un traditore che porti le truppe russe a catturare Zelensky".

Per quanto riguarda, invece, il commosso e difficilissimo discorso di Mario Draghi sulla guerra Russia-Ucraina: 'Ho trovato molto molto drammatico non solo nella descrizione di quello che è accaduto ieri ma di quello che ci aspetta, come le nostre nonne ci raccontavano dei tempi di guerra. Ci han parlato di un Paese in crisi energetica. Noi non abbiamo mai sentito queste cose. Quello che Draghi ci ha detto stamattina è che tra tre giorni si ripresenta per dirci che cosa hanno deciso di fare".

