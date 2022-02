Controcorrente, Maria Giovanna Maglie sulla crisi in Ucraina: "Non è un mitomane", di chi è la colpa

27 febbraio 2022 a

A Controcorrente, nella puntata andata in onda su Rete 4 sabato 26 febbraio, anche Maria Giovanna Maglie dice la sua sulla guerra in Ucraina. In collegamento con Veronica Gentili, la giornalista ammette che gran parte della colpa dell'invasione russa è di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti che ha preso il posto del predecessore Donald Trump.

A suo dire "quando Trump sostiene che con lui a capo degli Usa Putin non avrebbe fatto questa cosa si tratta di capire se è un mitomane o dice la verità. Io mi azzardo a dire che dica la verità, rispetto alla situazione che c’era sul campo qualche anno fa. Mi sembra abbastanza realistico poter dire questo". Non solo, perché in queste ore è circolata anche un'intervista del tycoon in cui sembra fare un ritratto di Vladimir Putin che esalta tutti i suoi pregi.

Ma, ricorda la Maglie, "quell'intervista di Trump circolata oggi sui social è un’intervista piena di sarcasmo, quando dice che Putin è un genio, intelligente etc. lui è sarcastico". Qualche giorno fa invece la giornalista metteva in guardia l'Italia, "sotto attacco anche della Ue". Il motivo? "Dipendiamo dal metano che viene dalla Russia al 90 per cento, abbiamo i comuni denuclearizzati".

